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Меркурий начинает ретроградное движение: гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 августа

Меркурий начинает ретроградное движение: гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Ретроградный Меркурий отразится на всех наших делах. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, как планеты повлияют на нашу жизнь в период с 21 по 27 августа.

Цитата

“Важное событие этой недели — это ретроградное движение Меркурия, которое начнётся с 23 августа и продлится до 15 сентября. Такое положение Меркурия всегда стопорит все дела, информация идёт с задержкой, на дорогах часто пробки, тяжело даётся учёба, люди часто опаздывают. В этот период не стоит делать крупные покупки, принимать важные решения. Также, это плохой период для плановых операций”, — поясняет астролог.

По словам Базиленко, окончание августа и первая половина сентября будет насыщена большим количеством ретроградности планет.

“Мы помним, что Венера также ретроградна до 4 сентября. Сатурн Нептун и Плутон тоже движутся в обратном направлении. При таком показателе мы будем в данный момент возвращены в прошлые дела и те вопросы, которые не успели закрыть или оставили на потом. Сейчас лучше обернуться назад, чтобы сделать выводы из прошедших событий, поговорить с теми, с кем мы откладывали встречу, закончить те дела, которые мы раньше бросили на полпути. Прекрасное время для работы над ошибками”, — считает астролог.

ОВНЫ

Эта неделя принесёт вам успех на работе и в любой вашей деятельности. Пришло время активно включаться в трудовой график. Именно сейчас могут быть интересные предложения в работе. Также вы можете наладить прекрасные отношения со своим коллективом. Опасайтесь инфекционных заболеваний.

ТЕЛЬЦЫ

Пришло время для расслабления и отдыха. Постарайтесь сейчас набраться сил, заняться любимыми делами и хобби. Возможны поездки за рубеж. Уделите время своим детям. На этой неделе все ваши рабочие дела могут застопориться и быть вялотекущими.

БЛИЗНЕЦЫ

Это неделя для вас будет заполнена бытовыми хлопотами, частыми встречами с родителями. Самое время навести порядок в собственном доме и разобраться во всех родственных делах. Возможно возникнет вопрос о покупке недвижимости или ремонте. Но этот вопрос стоит отложить до середины сентября.

РАКИ

Это неделя будет очень интересной и информационной. У вас будет множество разных дел и встреч, но ретроградность планет не позволит вам делать всё быстро. Возможно, вы будете часто опаздывать и делать всё не вовремя. Не расстраивайтесь по этому поводу. Старайтесь делать всё спокойно и тогда вы получите наилучший результат. В этот период откажитесь от покупки автомобиля и техники.

ЛЬВЫ

Это неделя будет намного спокойнее и принесёт вам возможности хороших заработков. Не спеша развивайте свой бизнес. Подумайте, как улучшить свои доходы и решение обязательно найдётся. Откажитесь от дальних поездок и путешествий.

ДЕВЫ

Это неделя будет весьма удачна для вас во всех ваших делах. Постарайтесь в большей степени заняться собой, своими желаниями и идеями. Но помните, что ретроградность Меркурия не даст вам быстро решать вопросы. Не спешите, делайте всё спокойно и в удовольствие, тогда вы получите прекрасный результат.

ВЕСЫ

Прекрасное время для уединения и отдыха, желательно на природе и в красивом месте. Именно сейчас Вам необходимо успокоиться и разобраться в своём внутреннем мире. Если для этого нужно поработать психологом — самое время. Уделите время любимому хобби. Постарайтесь делать все не спеша.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе постарайтесь спокойно продвигать начатые вами проекты и важные дела. Помните, что ретроградность Меркурия не будет давать слишком быстрых решений или продвижения дел. Поэтому, спешите медленно, обдумывая каждый шаг. На выходных обязательно проведите время с своими близкими друзьями.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе вас ждёт удача в деловой деятельности и карьерных начинаниях. Возможно, придётся вернуться к тем вопросам, которые вы не доделали в прошлом. Не спешите с новыми начинаниями А лучше качественно поработайте над застаревшими проблемами.

КОЗЕРОГИ

Это неделя принесёт вам множество дальних поездок и путешествий. Прекрасные возможности в работе с иностранцами. Но вы должны помнить о ретроградности Меркурия, чтобы не расстраиваться, если рейсы будут задерживаться, а важные бумаги будут приходить с опозданием.

ВОДОЛЕИ

Это неделя будет насыщена вопросами, которые нужно будет решать незамедлительно. Но как бы вы ни старались делать всё быстро, задержек не избежать в связи с большой ретрогратностью планет. Поэтому, спешите медленно. Возможно в некоторых вопросах вам придётся рискнуть, чтобы получить прекрасный результат.

РЫБЫ

На этой неделе постарайтесь проявить максимальную дипломатию и интеллигентность для решения любых вопросов. Особая удача вас ждет в юридических делах, в заключении договоров и контрактов. Но всё может происходить с небольшой задержкой, в связи с ретроградностью Меркурия. Не расстраивайтесь и не спешите, а лучше подойти ко всему обдуманно и внимательно. Откажитесь от крупных покупок.

Украинские Национальные Новости

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