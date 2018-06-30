Меркель і Зєєхофер віч-на-віч обговорять рішення саміту ЄС з міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава МВС, голова баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) вже в суботу ввечері переговорять віч-на-віч і обговорять рішення саміту ЄС щодо обмеження міграції. Про це повідомило агентство DPA з посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Зустріч відбудеться у Відомстві федерального канцлера. Інформація про її результати не очікується. Перед розмовою з Меркель Зєєхофер обговорить рішення саміту в своєму відомстві з експертами.
У неділю керівництво Християнсько-демократичного союзу, головою якого є Меркель, і ХСС обговорять на окремих засіданнях в Берліні і Мюнхені подальші дії в світлі підсумкової заяви саміту ЄС.
Раніше ХСС відвів канцлеру два тижні на пошук вирішення проблеми нелегальної міграції, тобто до 1 липня. В іншому випадку Зєєхофер пригрозив вжити однобічних заходів, значно посиливши контроль на німецькому кордоні, і не пускати мігрантів на територію країни. Крім того, Зєєхофер попередив главу кабміну про загрозу розпаду правлячої коаліції в разі його звільнення через розбіжності з даної тематики.
Як повідомляв УНН, Меркель досягла з 14 країнами ЄС домовленостей щодо біженців.