Меркель і Зєєхофер віч-на-віч обговорять рішення саміту ЄС з міграції

Зустріч відбудеться у Відомстві федерального канцлера. Інформація про її результати не очікується. Перед розмовою з Меркель Зєєхофер обговорить рішення саміту в своєму відомстві з експертами.

У неділю керівництво Християнсько-демократичного союзу, головою якого є Меркель, і ХСС обговорять на окремих засіданнях в Берліні і Мюнхені подальші дії в світлі підсумкової заяви саміту ЄС.

Раніше ХСС відвів канцлеру два тижні на пошук вирішення проблеми нелегальної міграції, тобто до 1 липня. В іншому випадку Зєєхофер пригрозив вжити однобічних заходів, значно посиливши контроль на німецькому кордоні, і не пускати мігрантів на територію країни. Крім того, Зєєхофер попередив главу кабміну про загрозу розпаду правлячої коаліції в разі його звільнення через розбіжності з даної тематики.

Як повідомляв УНН, Меркель досягла з 14 країнами ЄС домовленостей щодо біженців.