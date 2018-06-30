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Меркель и Зеехофер лицом к лицу обсудят решение саммита ЕС по миграции

Меркель и Зеехофер лицом к лицу обсудят решение саммита ЕС по миграции

Киев  •  УНН

 • 10229 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) уже в субботу вечером переговоров с глазу на глаз и обсудят решение саммита ЕС по ограничению миграции. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

Встреча состоится в Ведомстве федерального канцлера. Информации о ее результатах не ожидается. Перед разговором с Меркель Зеехофер обсудит решения саммита в своем ведомстве с экспертами.

В воскресенье руководство Христианско-демократического союза, председателем которого является Меркель, и ХСС обсудят на отдельных заседаниях в Берлине и Мюнхене дальнейшие действия в свете итогового заявления саммита ЕС.

Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того, Зеехофер предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике.

Как сообщал УНН, Меркель достигла с 14 странами ЕС договоренностей в отношении беженцев.

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