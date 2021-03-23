Мерія Праги орендувала розкішний готель для хворих на COVID-19 безхатченків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У чеській столиці Празі для бездомних, які хворіють на COVID-19, орендували розкішний готель. У 4-зірковому готелі в центрі міста проживає близько 250 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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“Мерія Праги орендувала розкішний готель, де бездомні люди, які хворіють на COVID-19, можуть відновлюватися, а тих, хто контактував з кимось хворим, можуть ізолювати”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Заступник директора міського Центру соціальних служб (CSSP) Людмила Томесова заявила, що тим, хто розміщується в готелі, запропоновано триразове харчування, повну медичну допомогу, телевізор та інші зручності на час одужання. За її словами, готель весь час заповнений.
Так, повідомляється, що в чотиризірковому празькому готелі з листопада проживає близько 250 людей.
“Томесова сказала, що Прага, в якій проживає близько 4500 бездомних людей, намагається допомогти людям знайти притулок та отримати доступ до інших служб, коли вони здадуть негативний тест і покинуть готелі”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
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