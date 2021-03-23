Мэрия Праги арендовала роскошный отель для больных COVID-19 бездомных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В чешской столице Праге для бездомных, больных COVID-19, арендовали роскошный отель. В 4-звездочном отеле в центре города проживает около 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Цитата:
"Мэрия Праги арендовала роскошный отель, где бездомные люди, которые болеют COVID-19, могут восстанавливаться, а тех, кто контактировал с кем-то больным, могут изолировать", - говорится в сообщении.
Детали
Заместитель директора городского Центра социальных служб (CSSP) Людмила Томесова заявила, что тем, кто размещается в гостинице, предложено трехразовое питание, полную медицинскую помощь, телевизор и другие удобства на время выздоровления. По ее словам, отель все время заполнен.
Так, сообщается, что в четырехзвездочном пражском отеле с ноября проживает около 250 человек.
"Томесова сказала, что Прага, в которой проживает около 4500 бездомных людей, пытается помочь людям найти убежище и получить доступ к другим службам, когда они сдадут отрицательный тест и покинут гостиницу", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Правительство Чехии продлило локдаун в стране до Пасхи.
В январе 2021 года в Чехии умерло 15,9 тысячи граждан этой страны, сообщил Чешский статистический институт. Это число на 50 процентов превышает среднее количество умерших за месяц в течение 2015-2019 годов и является крупнейшим за последние 70 лет.