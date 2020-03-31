Мережа АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце до 47%

"Станом на 27 березня 2020 року всі виробники курячого яйця в Україні заявляють про підвищення цін з 01 квітня 2020 р до + 47% від поточних закупівельних цін. Компанія АТБ веде переговори з виробниками про недопущення такого підвищення. На поточний момент роздрібна ціна в АТБ на яйця курячі залишається без змін", - повідомляється на сайті мережі АТБ, яка оприлюднила листи таких постачальників як ТОВ "АВІС-Україна", ТОВ "Інтер-Запоріжжя", ТОВ "Імперово Фудз".

Нещодавно, виступаючи в ефірі ток-шоу "Право на владу" генеральний директор АТБ Борис Марков повідомляв, що виробники яєць попередили мережу про планове підвищення цін. Тоді ж керівник мережі повідомив, що компанія починає регулярне оприлюднення цінових пропозицій постачальників, щоб покупці могли зрозуміти, через що насправді підвищуються ціни на продукти харчування в роздрібних мережах. АТБ поряд з іншими представниками мереженого ритейлу як NOVUS, Ашан, METRO Cash & CarryUkraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт піддавалася звинуваченнями в необґрунтованому підвищенні цін.

У відповідь, і щоб допомогти Антимонопольному комітету розібратися, хто причетний до підвищення цін в організованій мережевій роздрібній торгівлі, Марков пообіцяв, що мережа АТБ розкриє дані про відпускні ціни постачальників і виробників: "Ми прийняли принципове рішення: ми починаємо розміщувати всю цю інформацію в ЗМІ, у себе на сайті. Будемо підтверджувати всю цю інформацію первинними документами. Країна повинна знати своїх героїв, особливо в такий складний час як зараз. Ми хочемо, щоб кожен кого цікавить питання цін, кожен хто намагається маніпулювати цією темою, міг розібратися, міг вникнути і міг побачити реальний розмір збільшення відпускних цін з боку постачальників", - заявив керівник мережі АТБ.

Раніше мережа АТБ оприлюднила дані про відпускні ціни на овочі борщового набору. Як випливає з матеріалів про динаміку закупівельних цін, найбільш приголомшливе зростання цін на капусту, цибулю і моркву. Наприклад, окремі постачальники збільшили відпускну ціну капусти на 132-150%, а середня ціна виросла на 106%. Ціна лука у деяких постачальників злетіла на 117-121%, а середнє збільшення ціни склало понад 93%. Зростання відпускних цін у окремих виробників моркви - від 70% до 114%, а середній приріст ціни становив 81,15%. Зростання ціни картоплі у виробників зафіксований від 25% до 58%, а середнє збільшення ціни склало 45,33%. На буряки першого сорту ціни піднялися в середньому 71,16%, а у деяких виробників зафіксована зміна ціни від 84% до понад 127%.

У своєму повідомленні компанія "АТБ-Маркет" зазначила, що зараз роздрібні ціни в її мережі залишаються незмінними.

"Наголошуємо, що роздрібна ціна в магазинах торговельної мережі "АТБ" на яйця курячі поки залишається без змін. При цьому компанія буде змушена підняти ціну на відсоток підвищення цін постачальниками, за фактом отримання поставок товару за новими цінами, а також з урахуванням необхідності надати можливість кожному покупцеві магазинів торгової мережі АТБ придбати дану продукцію без обмежень і в необхідній кількості", - повідомила компанія.