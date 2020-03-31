Мережа АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце до 47%

ukru
14:22 • 14795 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 71279 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 94793 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 108895 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 125235 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 125271 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172779 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142349 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148504 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148963 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 113779 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 55807 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 38888 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 31122 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 37374 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 71209 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 94731 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 108882 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 125225 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 125269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 6539 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 21389 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 31122 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109454 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109739 перегляди
Актуальне
Мережа АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце до 47%

Мережа АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце до 47%

Київ • УНН

 • 90493 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Постачальники і виробники курячого яйця пропонують торговій мережі АТБ закуповувати цю продукцію з 1 квітня по цінам, які перевищують нинішній рівень на 47%. Про це повідомила компанія "АТБ-Маркет", яка продовжує відкрито публікувати на своєму сайті цінові пропозиції постачальників і виробників, щоб уникнути звинувачень в необґрунтованому підвищенні цін, повідомляє УНН.

"Станом на 27 березня 2020 року всі виробники курячого яйця в Україні заявляють про підвищення цін з 01 квітня 2020 р до + 47% від поточних закупівельних цін. Компанія АТБ веде переговори з виробниками про недопущення такого підвищення. На поточний момент роздрібна ціна в АТБ на яйця курячі залишається без змін", - повідомляється на сайті мережі АТБ, яка оприлюднила листи таких постачальників як ТОВ "АВІС-Україна", ТОВ "Інтер-Запоріжжя", ТОВ "Імперово Фудз".

Нещодавно, виступаючи в ефірі ток-шоу "Право на владу" генеральний директор АТБ Борис Марков повідомляв, що виробники яєць попередили мережу про планове підвищення цін. Тоді ж керівник мережі повідомив, що компанія починає регулярне оприлюднення цінових пропозицій постачальників, щоб покупці могли зрозуміти, через що насправді підвищуються ціни на продукти харчування в роздрібних мережах. АТБ поряд з іншими представниками мереженого ритейлу як NOVUS, Ашан, METRO Cash & CarryUkraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт піддавалася звинуваченнями в необґрунтованому підвищенні цін.

У відповідь, і щоб допомогти Антимонопольному комітету розібратися, хто причетний до підвищення цін в організованій мережевій роздрібній торгівлі, Марков пообіцяв, що мережа АТБ розкриє дані про відпускні ціни постачальників і виробників: "Ми прийняли принципове рішення: ми починаємо розміщувати всю цю інформацію в ЗМІ, у себе на сайті. Будемо підтверджувати всю цю інформацію первинними документами. Країна повинна знати своїх героїв, особливо в такий складний час як зараз. Ми хочемо, щоб кожен кого цікавить питання цін, кожен хто намагається маніпулювати цією темою, міг розібратися, міг вникнути і міг побачити реальний розмір збільшення відпускних цін з боку постачальників", - заявив керівник мережі АТБ.

Раніше мережа АТБ оприлюднила дані про відпускні ціни на овочі борщового набору. Як випливає з матеріалів про динаміку закупівельних цін, найбільш приголомшливе зростання цін на капусту, цибулю і моркву. Наприклад, окремі постачальники збільшили відпускну ціну капусти на 132-150%, а середня ціна виросла на 106%. Ціна лука у деяких постачальників злетіла на 117-121%, а середнє збільшення ціни склало понад 93%. Зростання відпускних цін у окремих виробників моркви - від 70% до 114%, а середній приріст ціни становив 81,15%. Зростання ціни картоплі у виробників зафіксований від 25% до 58%, а середнє збільшення ціни склало 45,33%. На буряки першого сорту ціни піднялися в середньому 71,16%, а у деяких виробників зафіксована зміна ціни від 84% до понад 127%.

У своєму повідомленні компанія "АТБ-Маркет" зазначила, що зараз роздрібні ціни в її мережі залишаються незмінними.

"Наголошуємо, що роздрібна ціна в магазинах торговельної мережі "АТБ" на яйця курячі поки залишається без змін. При цьому компанія буде змушена підняти ціну на відсоток підвищення цін постачальниками, за фактом отримання поставок товару за новими цінами, а також з урахуванням необхідності надати можливість кожному покупцеві магазинів торгової мережі АТБ придбати дану продукцію без обмежень і в необхідній кількості", - повідомила компанія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73