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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
Сеть АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо до 47%

Сеть АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо до 47%

Киев  •  УНН

 • 90267 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Поставщики и производители куриного яйца предлагают торговой сети АТБ закупать эту продукцию с 1 апреля по ценам, которые превышают нынешний уровень на 47%. Об этом сообщила компания “АТБ-Маркет”, которая продолжает открыто публиковать на своем сайте ценовые предложения поставщиков и производителей, чтобы избежать обвинений в необоснованном повышении цен, сообщает УНН

По состоянию на 27 марта 2020 г. все производители куриного яйца в Украине заявляют о повышении цен с 01 апреля 2020 г. до + 47% от текущих закупочных цен. Компания АТБ ведет переговоры с производителями о недопущении такого повышения. На текущий момент розничная цена в АТБ на яйца куриные остается без изменений”, — сообщается на сайте сети АТБ, которая обнародовала письма таких поставщиков как ООО “АВИС-Украина”, ООО “Интер-Запорожье”, ООО “Имперово Фудз”.

Недавно, выступая в эфире ток-шоу “Право на власть” генеральный директор АТБ Борис Марков сообщал, что производители яиц предупредили сеть о плановом повышении цен. Тогда же руководитель сети сообщил, что компания начинает регулярное обнародование ценовых предложений поставщиков, чтобы покупатели могли понять, из-за чего на самом деле повышаются цены на продукты питания в розничных сетях. АТБ наряду с другими представителями сетевого ритейла как NOVUS, Ашан, METRO Cash&CarryUkraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт подвергалась обвинениям в необоснованном повышении цен.

В качестве ответной меры, и чтобы помочь Антимонопольному комитету разобраться, кто причастен к повышению цен в организованной сетевой рознице, Марков пообещал, что сеть АТБ раскроет данные об отпускных ценах поставщиков и производителей: “Мы приняли принципиальное решение: мы начинаем размещать всю эту информацию в СМИ, у себя на сайте. Будем подтверждать всю эту информацию первичными документами. Страна должна знать своих героев, в особенности в такое сложное время как сейчас. Мы хотим, чтобы каждый кого интересует вопрос цен, каждый кто пытается манипулировать этой темой, мог разобраться, мог вникнуть и мог увидеть реальный размер увеличения отпускных цен со стороны поставщиков”, — заявил руководитель сети АТБ.

Ранее сеть АТБ обнародовала данные об отпускных ценах на овощи борщевого набора. Как следует из материалов о динамике закупочных цен, наиболее ошеломляющий рост цен на капусту, лук и морковь. Например, отдельные поставщики увеличили отпускную цену капусты на 132-150%, а средняя цена выросла на 106%. Цена лука у некоторых поставщиков взлетела на 117-121%, а среднее увеличение цены составило свыше 93%. Рост отпускных цен у отдельных производителей моркови — от 70% до 114%, а средний прирост цены составил 81,15%. Рост цены картофеля у производителей зафиксирован от 25% до 58%, а среднее увеличение цены составило 45,33%. На свеклу первого сорта цены поднялись в среднем 71,16%, а у некоторых производителей зафиксировано изменение цены от 84% до более 127%.

В своем сообщении компания “АТБ-Маркет” отметила, что сейчас розничные цены в ее сети остаются неизменными.

Отмечаем, что розничная цена в магазинах торговой сети „АТБ“ на яйца куриные пока остается без изменений. При этом компания будет вынуждена поднять цену на процент повышения цен поставщиками, по факту получения поставок товара по новым ценам, а также с учетом необходимости предоставить возможность каждому покупателю магазинов торговой сети АТБ приобрести данную продукцию без ограничений и в необходимом количестве”, — сообщила компания.

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