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Мера Харкова обиратимуть у два тури - політолог

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Жоден кандидат на пост глави міста Харкова не зможе перемогти на виборах в один тур. Такий прогноз УНН озвучив політолог Микита Трачук.

"Природно, той же Ігор Терехов (секретар міськради, в.о. мера Харкова - ред.) хотів би виграти в першому турі, щоб перемога була як у Кернеса, беззастережною. Але я не вірю, що такий шанс є. Цього досягти можна тільки шляхом масштабних фальсифікацій, залучення адмінресурсу і підтасовок", - сказав політолог.

За його прогнозами, боротьба у другому турі буде між Ігорем Тереховим і Михайлом Добкіним.

Контекст

25 жовтня 2020 року харків'яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, перебував за кордоном на лікуванні і навіть міським головою його призначили без прийняття присяги.

В останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито була додана електронний підпис Кернеса.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман.

Додамо, що і Терехов, і Добкін позиціонують себе як наступники Геннадія Кернеса.

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