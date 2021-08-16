Мэра Харькова будут избирать в два тура - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Ни один кандидат на пост главы города Харькова не сможет победить на выборах в один тур. Такой прогноз УНН озвучил политолог Никита Трачук.
“Естественно, тот же Игорь Терехов (секретарь горсовета, и.о. мэра Харькова — ред.) хотел бы выиграть в первом туре, чтоб победа была как у Кернеса, безоговорочной. Но я не верю, что такой шанс есть. Этого достичь можно только путем масштабных фальсификаций, привлечения админресурса и подтасовок”, — сказал политолог.
По его прогнозам, борьба во втором туре будет между Игорем Тереховым и Михаилом Добкиным.
Контекст
25 октября 2020 года харьковчане большинством избрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским главой его назначили без принятия присяги.
В последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти.
Игорь Терехов сменил Кернеса на посту и стал и.о. городского главы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса.
Согласно закону, в случае смерти городского главы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского главы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.
Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман.
Добавим, что и Терехов, и Добкин позиционируют себя как преемники Геннадия Кернеса.