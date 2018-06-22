Мер Добропілля перебуває на лікуванні у Німеччині – посадовець

"Усю свою відпустку я перебував з Андрієм Аксьоновим в одній із клінік Німеччини, яка спеціалізується на онкозахворюваннях, де йому була зроблена операція. Вона пройшла успішно. Після операції були певні ускладнення, які лікарі реабілітували. Наразі він знаходиться у лікарні на реабілітації. На нього чекає ще хіміотерапія. Упродовж місяця Аксьонов уже з'явиться на роботі", – зазначив Бражніков.

Нагадаємо, меру міста Добропілля Донецької області повідомили про підозру у підробці документів і привласненні майна.