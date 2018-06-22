Мер Добропілля перебуває на лікуванні у Німеччині – посадовець
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міський голова Добропілля Андрій Аксьонов, якого підозрюють у підробці документів для відвідування анексованого Криму, перебуває на лікуванні у Німеччині. Про це 20 червня повідомив його заступник Євген Бражніков під час зустрічі керівництва міста з представниками громадських організацій, органів самоорганізації населення, ОСББ, державних установ, комунальних підприємств та працівниками органів місцевого самоврядування, передає УНН.
"Усю свою відпустку я перебував з Андрієм Аксьоновим в одній із клінік Німеччини, яка спеціалізується на онкозахворюваннях, де йому була зроблена операція. Вона пройшла успішно. Після операції були певні ускладнення, які лікарі реабілітували. Наразі він знаходиться у лікарні на реабілітації. На нього чекає ще хіміотерапія. Упродовж місяця Аксьонов уже з'явиться на роботі", – зазначив Бражніков.
Нагадаємо, меру міста Добропілля Донецької області повідомили про підозру у підробці документів і привласненні майна.