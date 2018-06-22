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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 5566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 45093 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 100121 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108026 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 123291 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141924 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146019 просмотра

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Мэр Доброполья находится на лечении в Германии – чиновник

Мэр Доброполья находится на лечении в Германии – чиновник

Киев  •  УНН

 • 8693 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого подозревают в подделке документов для посещения аннексированного Крыма, находится на лечении в Германии. Об этом 20 июня сообщил его заместитель Евгений Бражников во время встречи руководства города с представителями общественных организаций, органов самоорганизации населения, ОСМД, государственных учреждений, коммунальных предприятий и работниками органов местного самоуправления, передает УНН.

"Весь свой отпуск я находился с Андреем Аксеновым в одной из клиник Германии, которая специализируется на онкозаболеваниях, где ему была сделана операция. Она прошла успешно. После операции были определенные осложнения, которые врачи реабилитировали. Сейчас он находится в больнице на реабилитации. Ему еще предстоит химиотерапия. В течение месяца Аксенов уже появится на работе", - отметил Бражников.

Напомним, мэру города Доброполье Донецкой области сообщили о подозрении в подделке документов и присвоении имущества.

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