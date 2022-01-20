Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість новонароджених на Водохреще

Цитата:

“За 19 січня в Києві народилося 75 дітей, з них 40 хлопчиків та 35 дівчаток”, — сказала Вишневська.

Доповнення

Минулого року на Водохреще у Києві народилося 90 дітей.

19 січня християни східного обряду відзначали Хрещення Господнє, яке є одним з найважливіших церковних свят.