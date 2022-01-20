Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість новонароджених на Водохреще
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Водохреще у Києві народилося 75 дітей, більшість з них – хлопчики. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Цитата:
“За 19 січня в Києві народилося 75 дітей, з них 40 хлопчиків та 35 дівчаток”, — сказала Вишневська.
Доповнення
Минулого року на Водохреще у Києві народилося 90 дітей.
19 січня християни східного обряду відзначали Хрещення Господнє, яке є одним з найважливіших церковних свят.