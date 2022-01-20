Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество новорожденных на Крещение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На Крещение в Киеве родилось 75 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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“За 19 января в Киеве родилось 75 детей, из них 40 мальчиков и 35 девочек”, — сказала Вишневская.
Дополнение
В прошлом году на Крещение в Киеве родилось 90 детей.
19 января христиане восточного обряда отмечали Крещение Господне, которое является одним из важнейших церковных праздников.