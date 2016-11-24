Меморіал героям Небесної сотні та загиблим в АТО згорів у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада у Луцьку згорів меморіал героям Небесної сотні та загиблим в АТО. Потерпілих внаслідок пожежі немає. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Сьогодні о 4:15 до поліції надійшло повідомлення, що на Театральному майдані в Луцьку на інформаційному стенді під назвою “Загинули за Незалежність України” виникла пожежа. Вогнем знищено 3 м. дерев’яного стенду із фотографіями, частину фотографій закопчено димом.
Попередня причина пожежі — самозагорання від вогню лампадок. Пожежу ліквідували. Потерпілих немає.
Відомості про подію внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.