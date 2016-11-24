Меморіал героям Небесної сотні та загиблим в АТО згорів у Луцьку

Сьогодні о 4:15 до поліції надійшло повідомлення, що на Театральному майдані в Луцьку на інформаційному стенді під назвою “Загинули за Незалежність України” виникла пожежа. Вогнем знищено 3 м. дерев’яного стенду із фотографіями, частину фотографій закопчено димом.

Попередня причина пожежі — самозагорання від вогню лампадок. Пожежу ліквідували. Потерпілих немає.

Відомості про подію внесено до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.