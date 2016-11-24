Мемориал героям Небесной сотни и погибшим в АТО сгорел в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября в Луцке сгорел мемориал героям Небесной сотни и погибшим в АТО. Пострадавших в результате пожара нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Сегодня в 4:15 в полицию поступило сообщение, что на Театральной площади в Луцке на информационном стенде под названием "Погибли за независимость Украины" возник пожар. Огнем уничтожено 3 м. деревянного стенда с фотографиями, часть фотографий закопчены дымом.
Предварительная причина пожара - самовозгорание от огня свечей. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Сведения о событии внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.