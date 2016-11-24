Мемориал героям Небесной сотни и погибшим в АТО сгорел в Луцке

Сегодня в 4:15 в полицию поступило сообщение, что на Театральной площади в Луцке на информационном стенде под названием "Погибли за независимость Украины" возник пожар. Огнем уничтожено 3 м. деревянного стенда с фотографиями, часть фотографий закопчены дымом.

Предварительная причина пожара - самовозгорание от огня свечей. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.