Медведєв пригрозив Європі газом по 2000 євро через призупинення сертифікації "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на зупинку процесу сертифікації "Північного потоку-2" пригрозив ЄС високими цінами на газ - 2000 євро за тисячу кубів. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Ласкаво просимо в новий світ, в якому вже скоро європейці будуть платити 2000 євро за тисячу кубів газу!" - написав Медведєв.
Що передувало
Сьогодні канцлер Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".
Після рішення Федерального канцлера Олафа Шольца німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".
Доповнення
Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський" Газпром", був завершений у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року ніякого рішення не буде прийнято.
На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує Російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну і Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.
Так, Європа бореться з енергетичною кризою, в результаті якої ціни на газ і електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття.
Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік - 2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.
Глава МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.