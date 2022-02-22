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Медведєв пригрозив Європі газом по 2000 євро через призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Медведєв пригрозив Європі газом по 2000 євро через призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 269997 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на зупинку процесу сертифікації "Північного потоку-2" пригрозив ЄС високими цінами на газ - 2000 євро за тисячу кубів. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". Ласкаво просимо в новий світ, в якому вже скоро європейці будуть платити 2000 євро за тисячу кубів газу!" - написав Медведєв.

Що передувало

Сьогодні канцлер Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

Після рішення Федерального канцлера Олафа Шольца німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

Доповнення

Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський" Газпром", був завершений у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року ніякого рішення не буде прийнято.

На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує Російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну і Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

Так, Європа бореться з енергетичною кризою, в результаті якої ціни на газ і електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік - 2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.

Глава МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

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