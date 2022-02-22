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Медведев пригрозил Европе газом по 2000 евро из-за приостановления сертификации "Северного потока-2"

Медведев пригрозил Европе газом по 2000 евро из-за приостановления сертификации "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 269993 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на остановку процесса сертификации "Северного потока-2" пригрозил ЕС высокими ценами на газ - 2000 евро за тысячу кубов. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода „Северный поток — 2“. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!” - написал Медведев.

Что предшествовало

Сегодня канцлер Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.

После решения Федерального канцлера Олафа Шольца немецкое министерство энергетики приостановило процесс сертификации “Северного потока-2”.

Дополнение

Газопровод “Северный поток-2”, которым руководит российский “Газпром”, был завершен в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения не будет принято.

На то, что трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток — 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

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