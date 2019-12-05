Медведєв: інтеграцію Росії та Білорусі потрібно зберегти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Інтеграцію Росії і Білорусі необхідно зберегти, знайти “розв’язки” можна з усіх проблемних питань. Про це повідомив у четвер прем’єр-міністр Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським телеканалам, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Нам потрібно зробити все, щоб інтеграція збереглася. Є складні теми, пов’язані з енергоносіями, з цінами, кожна країна хоче домогтися певних пільг і переваг для себе, але я впевнений, що розв’язки тут можна знайти і на рівні уряду, і на президентському рівні , якщо це буде потрібно”, — сказав він.
Медведєв нагадав, що будь-яка інтеграція — це часткове зменшення суверенітету, але цього не потрібно боятися. “Будь-яка інтеграція, нагадаю просту юридичну істину, — це часткове зменшення суверенітету. Ми теж свій суверенітет частково зменшили, коли об’єдналися в Євразійський союз”, — підкреслив прем’єр-міністр.
Медведєв зазначив, що 6 грудня зустрінеться з прем’єр-міністром Білорусі для обговорення стану інтеграції, а в суботу приїде білоруський лідер Олександр Лукашенко для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНН, Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії. Про це заявив у четвер президент республіки Олександр Лукашенко на зустрічі з парламентаріями.