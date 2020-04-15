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Медиків інфекційної лікарні на Херсонщині на роботу доставляють "футбольні" авто

Медиків інфекційної лікарні на Херсонщині на роботу доставляють "футбольні" авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Координаційний штаб Херсонської обласної асоціації футболу, створений на підтримку ініціативи УАФ щодо боротьби з поширенням вірусу COVID-19, продовжує щоденне перевезення автомобілем ХОАФ медичних працівників Херсонської обласної інфекційної лікарні в період карантину. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Зазначається, що більшість хворих із міста та області потрапляють саме до Херсонської обласної інфекційної лікарні.

"Саме тут робиться тестування та перевіряється більшість тестів із Херсонської області для діагностики COVID-19. Саме в цій лікарні проводиться лікування пацієнтів у разі виявлення в них коронавірусної інфекції. Лікарня має для цього необхідні медикаменти та необхідне обладнання, у тому числі й апарати штучної вентиляції легень. Аби подолати пандемію, медики працюють у посиленому режимі. І дуже важливо, щоб їхня допомога була вчасною", - йдеться у повідомленні.

В УАФ нагадали, що Координаційний штаб Херсонської обласної асоціації футболу також здійснює допомогу ветеранам футболу Херсонщини в доставці продуктів харчування чи ліків та співпрацює з Єдиним антикризовим штабом Херсонської області.

Загалом, лікарям та ветеранам спорту сьогодні допомагають регіональні футбольні асоціації у Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській, Луганській, Рівненській, Львівській, Полтавській та Волинській областях. Також Асоціація футболу Автономної республіки Крим і Асоціація ветеранів футболу України.

Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, наслідки пандемії коронавірусу для футболу, й українського зокрема, будуть складними.

Проте, необхідність обмежувальних заходів для спорту є очевидною, переконаний Павелко.

“Адже тільки так можна мінімізувати ризик масового зараження, що несе серйозні загрози для здоров’я та життя багатьох людей. А саме життя і здоров’я є найбільшою цінністю, якою в ситуації, що склалася, не маємо права нехтувати”, — наголосив він у своєму зверненні до футбольної спільноти. 

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