Медиков инфекционной больницы в Херсонской области на работу доставляют "футбольные" авто

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 8847 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 42972 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 46418 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 65623 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70424 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100715 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105223 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130472 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130169 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 105673 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 77303 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 44138 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 96402 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 31367 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 65665 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 96402 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 134516 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 177404 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 162283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 25000 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 77303 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 105673 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105449 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105164 просмотра
Актуальное
Медиков инфекционной больницы в Херсонской области на работу доставляют "футбольные" авто

Медиков инфекционной больницы в Херсонской области на работу доставляют "футбольные" авто

Киев  •  УНН

 • 13446 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола, созданный в поддержку инициативы УАФ по борьбе с распространением вируса COVID-19 продолжает ежедневное перевозки автомобилем ХОАФ медицинских работников Херсонской областной инфекционной больницы в период карантина. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Отмечается, что большинство больных из города и области попадают именно в Херсонскую областную инфекционную больницу.

"Именно здесь делается тестирования и проверяется большинство тестов из Херсонской области для диагностики COVID-19. Именно в этой больнице проводится лечение пациентов в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции. Больница имеет для этого необходимые медикаменты и необходимое оборудование, в том числе и аппараты искусственной вентиляции легких. Чтобы преодолеть пандемию, медики работают в усиленном режиме. И очень важно, чтобы их помощь была своевременной", - говорится в сообщении.

В УАФ напомнили, что Координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола также осуществляет помощь ветеранам футбола Херсонской области в доставке продуктов питания или лекарств и сотрудничает с Единым антикризисным штабом Херсонской области.

В общем, врачам и ветеранам спорта сегодня помогают региональные футбольные ассоциации в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Луганской, Ровенской, Львовской, Полтавской и Волынской областях. Также Ассоциация футбола Автономной республики Крым и Ассоциация ветеранов футбола Украины.

Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола, и украинского в частности, будут сложными.

Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.

"Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать", - отметил он в своем обращении к футбольной общественности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы