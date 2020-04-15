Медиков инфекционной больницы в Херсонской области на работу доставляют "футбольные" авто
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола, созданный в поддержку инициативы УАФ по борьбе с распространением вируса COVID-19 продолжает ежедневное перевозки автомобилем ХОАФ медицинских работников Херсонской областной инфекционной больницы в период карантина. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Отмечается, что большинство больных из города и области попадают именно в Херсонскую областную инфекционную больницу.
"Именно здесь делается тестирования и проверяется большинство тестов из Херсонской области для диагностики COVID-19. Именно в этой больнице проводится лечение пациентов в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции. Больница имеет для этого необходимые медикаменты и необходимое оборудование, в том числе и аппараты искусственной вентиляции легких. Чтобы преодолеть пандемию, медики работают в усиленном режиме. И очень важно, чтобы их помощь была своевременной", - говорится в сообщении.
В УАФ напомнили, что Координационный штаб Херсонской областной ассоциации футбола также осуществляет помощь ветеранам футбола Херсонской области в доставке продуктов питания или лекарств и сотрудничает с Единым антикризисным штабом Херсонской области.
В общем, врачам и ветеранам спорта сегодня помогают региональные футбольные ассоциации в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Луганской, Ровенской, Львовской, Полтавской и Волынской областях. Также Ассоциация футбола Автономной республики Крым и Ассоциация ветеранов футбола Украины.
Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола, и украинского в частности, будут сложными.
Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.
"Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать", - отметил он в своем обращении к футбольной общественности.