Медики, які протистоять коронавірусу, отримають додаткові виплати наприкінці квітня - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Додаткові виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби, відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати. Про це йшлося під час наради в Офісі Президента України, передає УНН.
"Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки