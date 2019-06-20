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Медик розповів, як прохолоджуватися у літню спеку

Київ • УНН

 • 29322 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У період спеки необхідно завжди мати при собі воду, уникати відкритого сонця, а також споживати менш калорійну їжу. Про це розповів головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

Медик розповів, як прохолоджуватися у літню спеку

"Спека найбільш небезпечна, коли відкрите сонце, нема доступу свіжого повітря, де багато асфальту, каменів, нема зелені, нема водоймищ", - зазначив Стойка.

Тому, за його словами, треба оцінити свій стан здоров’я і ретельно продумати маршрут пересування.

"Люди, в яких є гіпертонічна хвороба або інші захворювання, які чутливо реагують на спеку або виснажені хворобою, їм треба оберігати себе, виходити у більш безпечний період дня – зранку або ввечері, брати парасольку з собою, якісні темні окуляри, щоб не пропускали ультрафіолету", - розповів Стойка.

Він додав, що важливо брати з собою серветки вологі або такі, що можна було б змочити і прикласти до ліктьових, колінних згинів, під пахви, до шиї – туди, де на тілі найближче розташовані судини.

"Обов’язково мати з собою воду, щоб пити та змочувати шию, потилицю", - пояснив Стойка.

Крім того, варто споживати менш калорійну їжу, а їсти більше овочів та фруктів.

"Пити можна і холодне, і гаряче, головне – у достатньому об’ємі. Гаряче буде викликати потовиділення та буде охолоджувати організм. Холодне теж буде сприяти охолодженню", - сказав Стойка.

Також, за його словами, варто зменшити споживання солодкого.

"Тобто, щоб вода або чай були не дуже солодкі, бо буде сечогінний ефект і, таким чином, нівелювання прохолоди", - підсумував лікар.

Нагадаємо, медик розповів, як відновитися після перевтоми

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