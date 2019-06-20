Медик рассказал, как охлаждаться в летний зной

КИЕВ. 20 июня. УНН. В период жары необходимо всегда иметь при себе воду, избегать открытого солнца, а также потреблять менее калорийную пищу. Об этом рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.