Медик рассказал, как охлаждаться в летний зной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В период жары необходимо всегда иметь при себе воду, избегать открытого солнца, а также потреблять менее калорийную пищу. Об этом рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.
"Жара наиболее опасна, когда открытое солнце; нет доступа свежего воздуха, где много асфальта, камней; нет зелени; нет водоемов", - отметил Стойко.
Поэтому, по его словам, надо оценить свое состояние здоровья и тщательно продумать маршрут передвижения.
"Люди, у которых есть гипертоническая болезнь или другие заболевания, которые чутко реагируют на жару или истощены болезнью, им надо оберегать себя, выходить в более безопасный период дня - утром или вечером, брать зонтик с собой, качественные темные очки, чтобы не пропускали ультрафиолета", - рассказал Стойко.
Он добавил, что важно брать с собой салфетки влажные или такие, что можно было бы смочить и приложить к локтевым, коленным сгибам, под мышки, к шее - туда, где на теле ближе всего расположены сосуды.
"Обязательно иметь с собой воду, чтобы пить и смачивать шею, затылок", - пояснил Стойка.
Кроме того, стоит потреблять менее калорийную пищу, а есть больше овощей и фруктов.
"Пить можно и холодное, и горячее, главное - в достаточном объеме. Горячее будет вызывать потоотделение и будет охлаждать организм. Холодное тоже будет способствовать охлаждению", - сказал Стойко.
Также, по его словам, следует уменьшить потребление сладкого.
"То есть, чтобы вода или чай были не очень сладкие, а то будет мочегонный эффект и, таким образом, нивелирования прохлады", - подытожил врач.
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