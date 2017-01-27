Екс-президент Румунії подав у суд на президента Молдови

“Сьогодні ми зареєстрували позов у Верховному суді, як передбачає молдавський закон про громадянство. Ми вважаємо, що Траян Бесеску був позбавлений громадянства самоправно, це рішення суперечить принципам та процедурам, які передбачені законом про громадянство та Європейської конвенції про громадянство”, — заявив А.Бівол.

“Згідно з молдавським законодавством, подані документи повинні за 24 години потрапити до членів суддівської колегії, після чого за п’ять днів повинно бути винесено рішення”, — пояснив адвокат екс-президента. За його словами, в молдавській судовій практиці немає прецеденту такого розгляду.