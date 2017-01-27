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Екс-президент Румунії подав у суд на президента Молдови

Екс-президент Румунії подав у суд на президента Молдови

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Екс-президент Румунії Траян Бесеску подав в суд на президента Молдови Ігоря Додона за те, що він "самоправно" позбавив його молдавського громадянства. Про це повідомив агентству Mediafax адвокат колишнього глави румунської держави Андрій Бівол, який повідомив, що позов був поданий в молдавський Верховний суд, передає УНН.

“Сьогодні ми зареєстрували позов у Верховному суді, як передбачає молдавський закон про громадянство. Ми вважаємо, що Траян Бесеску був позбавлений громадянства самоправно, це рішення суперечить принципам та процедурам, які передбачені законом про громадянство та Європейської конвенції про громадянство”, — заявив А.Бівол.

“Згідно з молдавським законодавством, подані документи повинні за 24 години потрапити до членів суддівської колегії, після чого за п’ять днів повинно бути винесено рішення”, — пояснив адвокат екс-президента. За його словами, в молдавській судовій практиці немає прецеденту такого розгляду.

 

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