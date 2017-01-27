Mediafax: экс-президент Румынии подал в суд на президента Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона за то, что он "самовольно" лишил его молдавского гражданства. Об этом сообщил агентству Mediafax адвокат бывшего главы румынского государства Андрей Бивол, который сообщил, что иск был подан в молдавский Верховный суд, передает УНН.
"Сегодня мы зарегистрировали иск в Верховном суде, как предполагает молдавский закон о гражданстве. Мы считаем, что Траян Бэсеску был лишен гражданства самовольно, это решение противоречит принципам и процедурам, которые предусмотрены законом о гражданстве и Европейской конвенции о гражданстве ", - заявил А.Бивол.
"Согласно молдавскому законодательству, представленные документы должны за 24 часа попасть к членам судейской коллегии, после чего за пять дней должно быть принято решение", - пояснил адвокат экс-президента. По его словам, в молдавской судебной практике нет прецедента такого рассмотрения.