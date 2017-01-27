Mediafax: экс-президент Румынии подал в суд на президента Молдовы

"Сегодня мы зарегистрировали иск в Верховном суде, как предполагает молдавский закон о гражданстве. Мы считаем, что Траян Бэсеску был лишен гражданства самовольно, это решение противоречит принципам и процедурам, которые предусмотрены законом о гражданстве и Европейской конвенции о гражданстве ", - заявил А.Бивол.

"Согласно молдавскому законодательству, представленные документы должны за 24 часа попасть к членам судейской коллегии, после чего за пять дней должно быть принято решение", - пояснил адвокат экс-президента. По его словам, в молдавской судебной практике нет прецедента такого рассмотрения.