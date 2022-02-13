Майже вдвічі: "Прометей" завдав нищівної поразки БК "Черкаські Мавпи"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. БК "Прометей" у домашньому матчі розбив "Черкаські Мавпи" у протистоянні регулярного чемпіонату української Суперліги, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Господарі з перших хвилин взяли гру під контроль. Поступово чемпіон України збільшував свою перевагу. На першу перерву "Прометей" пішов лідером, виграючи 13 очок. Далі "Прометей" лише збільшував перевагу. Влучні кидки Ді Джея Кеннеді і Кріса Доу принесли господарям вагому перевагу. На велику перерву лідер чемпіонату пішов з +28 очками.
Після великої перерви ситуація не змінилася – чинні чемпіони не розслабилися і довели рахунок до непристойного 122:62.
Кращим гравцем матчу став Олександр Липовий, який набрав 12 очок, 10 підбирань і 3 асисти (РЕ 21).
Примітно, що "Прометей" має 25 перемог в 25-ти матчах. Клуб із Черкас зазнав 13 поразку при 8 перемогах.
Доповнення
Наступний матч "Прометей" проведе проти "Харківських Соколів" 16 лютого, а "Черкаські Мавпи" 17 лютого будуть грати з "Кривбасом" на виїзді.