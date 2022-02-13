Майже вдвічі: "Прометей" завдав нищівної поразки БК "Черкаські Мавпи"

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 46747 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 74523 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 86375 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 114490 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 122502 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 109815 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130069 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166844 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178803 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215414 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 187068 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 253700 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 63085 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 30477 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 55578 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 253767 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 187117 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 294380 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 413777 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 665779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 9252 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 55575 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 99469 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 136960 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 161781 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Майже вдвічі: "Прометей" завдав нищівної поразки БК "Черкаські Мавпи"

Майже вдвічі: "Прометей" завдав нищівної поразки БК "Черкаські Мавпи"

Київ • УНН

 • 13513 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. БК "Прометей" у домашньому матчі розбив "Черкаські Мавпи" у протистоянні регулярного чемпіонату української Суперліги, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Господарі з перших хвилин взяли гру під контроль. Поступово чемпіон України збільшував свою перевагу. На першу перерву "Прометей" пішов лідером, виграючи 13 очок. Далі "Прометей" лише збільшував перевагу. Влучні кидки Ді Джея Кеннеді і Кріса Доу принесли господарям вагому перевагу. На велику перерву лідер чемпіонату пішов з +28 очками.

Після великої перерви ситуація не змінилася – чинні чемпіони не розслабилися і довели рахунок до непристойного 122:62.

Кращим гравцем матчу став Олександр Липовий, який набрав 12 очок, 10 підбирань і 3 асисти (РЕ 21).
Примітно, що "Прометей" має 25 перемог в 25-ти матчах. Клуб із Черкас зазнав 13 поразку при 8 перемогах.

Доповнення

Наступний матч "Прометей" проведе проти "Харківських Соколів" 16 лютого, а "Черкаські Мавпи" 17 лютого будуть грати з "Кривбасом" на виїзді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,871.83