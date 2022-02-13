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Почти вдвое: "Прометей" нанес сокрушительное поражение БК "Черкасские Обезьяны"

Почти вдвое: "Прометей" нанес сокрушительное поражение БК "Черкасские Обезьяны"

Киев • УНН

 • 13512 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. БК "Прометей" в домашнем матче разбил "Черкасские Мавпы" в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Хозяева с первых минут взяли игру под контроль. Постепенно чемпион Украины увеличивал свое преимущество. На первый перерыв "Прометей" ушел лидером, выигрывая 13 очков. Далее "Прометей" лишь увеличивал преимущество. Меткие броски Ди Джея Кеннеди и Криса Доу принесли хозяевам весомое преимущество. На большой перерыв лидер чемпионата ушел с + 28 очками.

После большого перерыва ситуация не изменилась - действующие чемпионы не расслабились и довели счет до неприличного 122:62.

Лучшим игроком матча стал Александр Липовый, который набрал 12 очков, 10 подборов и 3 асисты (РЕ 21).
Примечательно, что "Прометей" имеет 25 побед в 25-ти матчах. Клуб из Черкасс потерпел 13 поражение при 8 победах.

Дополнение

Следующий матч "Прометей" проведет против "Харьковских Соколов" 16 февраля, а "Черкасские Мавпы" 17 февраля будут играть с "Кривбассом" на выезде.

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