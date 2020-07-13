Майже половина захворілих на COVID-19 в Україні люди до 50 років — Ляшко

“45% (24 379) від усіх осіб, в яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років”, — зазначив він.

Ляшко повідомляє, що 4 дні поспіль в Україні кількість активних хворих менша ніж кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на 13 липня відсоток завершених випадків — 51,5%.

Так, найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

“Топ-5 областей за кількістю проведених лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 на 1 млн населення з початку епідемії: місто Київ — 47 466; Чернівецька — 40 073; Черкаська — 31 929; Тернопільська — 30 825; Рівненська — 29 978”, — додав він.

Ляшко додає, що за весь 2019 рік у світі близько 690 тисяч людей померли від ВІЛ-асоційованих хвороб. На сьогодні, а це трішки більше ніж півроку, від COVID-19 померло вже понад 570 тисяч осіб. З такими темпами, COVID-19 до кінця року може стати в один ряд з захворюваннями та явищами, які спричиняють найбільший тягар на здоров’я в світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди та перевищить не лише ВІЛ, а і малярію, вбивства та самогубства.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 13 липня зафіксовано вже понад 54 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — понад 600, як і днем раніше.