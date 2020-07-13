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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36874 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102145 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110894 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 131770 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102137 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104443 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

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Почти половина заболевших COVID-19 в Украине люди до 50 лет - Ляшко

Почти половина заболевших COVID-19 в Украине люди до 50 лет - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Украине 45% от всех заболевших - молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“45% (24379) от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет”, — отметил он.

Ляшко сообщает, что 4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%.

Так, наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3 7) и Запорожской (5,0) областях.

“Топ-5 областей по количеству проведенных лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения с начала эпидемии: Киев — 47 466; Черновицкая — 40 073; Черкасская — 31 929; Тернопольская — 30 825; Ровенская — 29 978 ”, - добавил он.

Ляшко добавляет, что за весь 2019 год в мире около 690 тыс. человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. На сегодня, а это чуть больше полугода, от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольший груз на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярию, убийства и самоубийства.

Напомним, в Украине 8:50 13 июля зафиксировано уже более 54 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — более 600, как и днем ранее.

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