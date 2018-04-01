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Майже чверть українців працюють у тіньовій економіці

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулого року 22,9% українців працювали у тіньовому секторі економіки, тобто працювали без офіційного оформлення, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.

Зокрема, за даними відомства, у 2017 році кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років сягала 3 млн 695,6 тисяч осіб, або 22,9% до загальної кількості зайнятого населення відповідного віку.

При цьому, у неофіційному секторі економіки, було задіяно 1 млн 514,7 тисяч жінок, або 19,5% від усього зайнятого населення, та 2 млн 180,9 тисяч чоловіків, або 26%.

При цьому, у містах неформальна зайнятість є меншою - на міста припало 15,3% неофіційно працюючих українців, у той час як щодо сільської місцевості, то цей показник сягає 39,6%.

Нагадаємо, як повідомили УНН у Державній службі зайнятості, поки що українці, які працюють неофіційно, мають єдиний вихід – шукати нову легальну роботу.

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