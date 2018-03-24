Майже 85% сербів в ході опитування висловилися проти вступу в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Проти вступу Сербії до Північноатлантичного альянсу висловилися 84% жителів країни, показало опитування Інституту з європейських справ. Результати дослідження, в ході якого було опитано 1203 жителя Сербії, опубліковані на сайті організації, інформує УНН.
За членство Сербії в НАТО висловилися 10% опитаних, ще 6% не змогли дати відповідь.
За співпрацю з блоком висловилися 18%, 68% заявили, що Сербія не отримає ніякої користі від співпраці з НАТО.
Причинами бомбардувань 1999 року 17,4% учасників опитування назвали політику тодішнього президента Югославії Слободана Мілошевича, ще 15,2% — інтереси США, Заходу і світових держав, 12,6% — вигнання сербів з Косово, 10,5% опитаних — захоплення території Косово і відділення його від Сербії.
При цьому 62% респондентів заявили, що вони не прийняли б вибачення від НАТО за бомбардування, готові прийняти вибачення 31% опитаних, 7% не змогли відповісти.
Як повідомляв УНН, НАТО відзначає успіхи України на шляху до членства в Альянсі.