Почти 85% сербов в ходе опроса высказались против вступления в НАТО

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6251 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53750 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69074 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101257 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108732 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116338 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121733 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132825 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148065 просмотра

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Почти 85% сербов в ходе опроса высказались против вступления в НАТО

Почти 85% сербов в ходе опроса высказались против вступления в НАТО

Киев  •  УНН

 • 16322 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Против вступления Сербии в Североатлантический альянс высказались 84% жителей страны, показал опрос Института по европейским делам. Результаты исследования, в ходе которого было опрошено 1203 жителя Сербии, опубликованы на сайте организации, передает УНН.

За членство Сербии в НАТО высказались 10% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.

За сотрудничество с блоком высказались 18%, 68% заявили, что Сербия не получит никакой пользы от сотрудничества с НАТО.

Причинами бомбардировок 1999 года 17,4% участников опроса назвали политику тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича, еще 15,2% — интересы США, Запада и мировых держав, 12,6% — изгнание сербов из Косово, 10,5% опрошенных — захват территории Косово и отделение его от Сербии.

При этом 62% респондентов заявили, что они не приняли бы извинения от НАТО за бомбардировки, готовы принять извинения 31% опрошенных, 7% затруднились ответить.

Как сообщал УНН, НАТО отмечает успехи Украины на пути к членству в Альянсе.

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