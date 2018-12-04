Майже 700 громадян РФ не впустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За період від початку воєнного стану на територію України не пропустили 680 громадян Російської Федерації. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.
"Загалом від початку оголошення воєнного стану Державна прикордонна служба вже відмовила у в’їзді в Україну майже 680 громадянам Російської Федерації", - повідомив Слободян.
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Серед цих осіб за останню добу не пропустили на територію України близько 75 громадян РФ.
Основна причина відмови у в’їзді - неспроможність громадян РФ підтвердити мету свого візиту на територію України, також були ті, хто перевищили термін перебування в Україні під час попередніх поїздок.
Нагадаємо, РФ не пропустила через свій кордон протягом п’яти днів 150 громадян України.
Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.