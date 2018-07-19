Прикордонники за перше півріччя не впустили в Україну 25 міжнародних терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Державна прикордонна служба України протягом січня-червня 2018 року ініціювала заборону в’їзду на територію нашої країни 25 іноземцям, які можуть бути причетними до міжнародної терористичної діяльності. Про це йдеться у повідомлені прес-служби ДПСУ, передає УНН.
"За звітній період було затримано 9 бойовиків та посібників, ініційовано заборону в’їзду 25 іноземцям, можливо причетним до міжнародної терористичної діяльності та виявлено 6 схованок з боєприпасами», - зазначили у прес-службі.
Також прикордонники за перше півріччя встановили 124 особи, які причетні до діяльності незаконних збройних формувань. Крім того, триває перевірка матеріалів стосовно ще 203 таких громадян.
Як повідомляв УНН, Державна прикордонна служба України протягом першого півріччя затримала 1432 нелегальних мігрантів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.