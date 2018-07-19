Пограничники за первое полугодие не пустили в Украину 25 международных террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Государственная пограничная служба Украины в январе-июне 2018 года инициировала запрет въезда на территорию нашей страны 25 иностранцам, которые могут быть причастны к международной террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.
“За отчетный период было задержано 9 боевиков и пособников, инициировано запрет въезда 25 иностранцам, возможно причастных к международной террористической деятельности и выявлено 6 тайников с боеприпасами”, — отметили в пресс-службе.
Также пограничники за первое полугодие установили 124 человека, которые причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований. Кроме того, проводится проверка материалов по еще 203 таким гражданам.
Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба Украины в течение первого полугодия задержала 1432 нелегальных мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.