Почти 700 граждан РФ не впустили в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Всего с начала объявления военного положения Государственная пограничная служба уже отказала во въезде в Украину почти 680 гражданам Российской Федерации", - сообщил Слободян.
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Среди этих лиц за последние сутки не пропустили на территорию Украины около 75 граждан РФ.
Основная причина отказа во въезде - неспособность граждан РФ подтвердить цель своего визита на территорию Украины, также были те, кто превысили срок пребывания в Украине во время предыдущих поездок.
Напомним, РФ не пропустила через свою границу в течение пяти дней 150 граждан Украины.
Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.