Майже 6 тисяч загиблих росіян за шість днів війни – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. За шість днів війни Росії проти України загинуло майже 6 тисяч російських військових. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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"Прапор цієї держави (РФ – ред.) більше не побачать на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде для них тепер закритою. Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу. Російські банки відключають від глобальної системи", - сказав Зеленський.
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За його словами, російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи.
"Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтеся у це число: майже шість тисяч загиблих росіян. Російських військових. За шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо. Це не змінити ракетами. Бомбами. Танками. Будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал – для них", - розповів Зеленський.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наразі від російського терору потерпає багато українських міст й сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон.