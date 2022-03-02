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Почти 6 тысяч погибших россиян за шесть дней войны – Зеленский

Почти 6 тысяч погибших россиян за шесть дней войны – Зеленский

Киев • УНН

 • 100089 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. За шесть дней войны России против Украины погибло почти 6 тысяч российских военных. Это без подсчета потерь врага за прошедшую ночь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Флаг этого государства (РФ - ред.) больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет для них теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключают от глобальной системы", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, российские граждане теряют сбережения, теряют любые перспективы.

"Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: почти шесть тысяч погибших россиян. Российских военных. За шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошедшую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танками. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет международный трибунал - для них", - рассказал Зеленский.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас от российского террора страдает много украинских городов и сел, но больше всего - Харьков, Мариуполь и Херсон.

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