Майже 500 тисяч українців мають хронічну хворобу нирок

Згідно з цими даними, в Україні 490 тисяч людей мають хронічну хворобу нирок, 35 тисяч з них поступово, але невпинно наближаються до термінальної стадії хронічної хвороби нирок. Проте лише один із чотирьох українців, яким потрібна терапія, її отримує.



Є 5 стадії розвитку хронічної хвороби нирок: 1-2 стадія – це початковий етап, коли нирки працюють більш ніж на 60 %. Симптоми хвороби на цьому етапі практично відсутні. Хворобу можуть виявити при лікуванні іншого захворювання.



3 стадія – прогресування: нирки працюють на 30-59 %. Симптомами можуть бути прогресуюча слабкість, набряки, підвищення артеріального тиску, анемія та погіршення апетиту.



4 стадія – критичний етап: нирки працюють на 11 – 29 %. Симптомами цього етапу захворювання є втома, біль у спині, нудота, зміна смакових відчутті, проблема зі сном. При цьому етапі можуть виникати такі ускладнення як анемія та серцево-судинні захворювання. Хворий потребує постійного нагляду лікаря.



5 стадія – термінальний етап: нирки працюють менш ніж на 10 %. Симптоми: нудота, втрата апетиту, свербіж та відсутність сечовипускання. На цьому етапі хворий потребує замісної ниркової терапії: трансплантація нирки або діаліз. Без такої терапії людина може прожити лише кілька місяців чи навіть тижнів. До того ж гемодіаліз потрібно проводити пожиттєво: 3 рази на тиждень по 4 години. Якщо людина з хронічною хворобою нирок отримує регулярний та якісний діаліз, вона здатна жити повноцінним життям, працювати, займатися спортом та народжувати дітей.

Інформація про хронічні хвороби нирок підготовлена за рекомендаціями нефролога Володимира Новаківського.



Як повідомляв УНН, за словами нефролога від хвороб, пов'язаних з нирками, страждає понад 10% населення світу.