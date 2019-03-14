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Почти 500 тисяч украинцев имеют хроническую болезнь почек

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Украине зарегистрировано 490000 людей, имеющих хроническую болезнь почек. Об этом сообщает УНН опираясь на данные статистики Национального реестра больных хроническими болезнями почек.

Почти 500 тисяч украинцев имеют хроническую болезнь почек

Согласно этим данным, в Украине 490 000 человек имеют хроническую болезнь почек, 35000 из них постепенно, но неуклонно приближаются к терминальной стадии хронической болезни почек. Однако только один из четырех украинцев, которым нужна терапия, ее получает.

Есть 5 стадии развития хронической болезни почек: 1-2 стадия - это начальный этап, когда почки работают более чем на 60%. Симптомы болезни на этом этапе практически отсутствуют. Болезнь могут обнаружить при лечении другого заболевания.

3 стадия - прогрессирование: почки работают на 30-59%. Симптомами могут быть прогрессирующая слабость, отеки, повышение артериального давления, анемия и ухудшение аппетита.

4 стадия - критический этап: почки работают на 11 - 29%. Симптомами этого этапа заболевания является усталость, боль в спине, тошнота, изменение вкусовых ощущении, проблема со сном. При этом этапе могут возникать осложнения такие, как анемия и сердечно-сосудистые заболевания. Больной нуждается в постоянном наблюдении врача.

5 стадия - терминальный этап: почки работают менее чем на 10%. Симптомы: тошнота, потеря аппетита, зуд и отсутствие мочеиспускания. На этом этапе больной нуждается заместительной почечной терапии: трансплантация почки или диализ. Без такой терапии человек может прожить всего несколько месяцев или даже недель. К тому же гемодиализ нужно проводить пожизненно: 3 раза в неделю по 4 часа. Если человек с хронической болезнью почек получает регулярный и качественный диализ, он способна жить полноценной жизнью, работать, заниматься спортом и рожать детей.

Информация о хронических болезнях почек подготовлена по рекомендациям нефролога Владимира Новакивского.

Как сообщал УНН, по словам нефролога от болезней, связанных с почками, страдает более 10% населения мира.

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