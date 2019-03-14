Почти 500 тисяч украинцев имеют хроническую болезнь почек

Согласно этим данным, в Украине 490 000 человек имеют хроническую болезнь почек, 35000 из них постепенно, но неуклонно приближаются к терминальной стадии хронической болезни почек. Однако только один из четырех украинцев, которым нужна терапия, ее получает.



Есть 5 стадии развития хронической болезни почек: 1-2 стадия - это начальный этап, когда почки работают более чем на 60%. Симптомы болезни на этом этапе практически отсутствуют. Болезнь могут обнаружить при лечении другого заболевания.



3 стадия - прогрессирование: почки работают на 30-59%. Симптомами могут быть прогрессирующая слабость, отеки, повышение артериального давления, анемия и ухудшение аппетита.



4 стадия - критический этап: почки работают на 11 - 29%. Симптомами этого этапа заболевания является усталость, боль в спине, тошнота, изменение вкусовых ощущении, проблема со сном. При этом этапе могут возникать осложнения такие, как анемия и сердечно-сосудистые заболевания. Больной нуждается в постоянном наблюдении врача.



5 стадия - терминальный этап: почки работают менее чем на 10%. Симптомы: тошнота, потеря аппетита, зуд и отсутствие мочеиспускания. На этом этапе больной нуждается заместительной почечной терапии: трансплантация почки или диализ. Без такой терапии человек может прожить всего несколько месяцев или даже недель. К тому же гемодиализ нужно проводить пожизненно: 3 раза в неделю по 4 часа. Если человек с хронической болезнью почек получает регулярный и качественный диализ, он способна жить полноценной жизнью, работать, заниматься спортом и рожать детей.

Информация о хронических болезнях почек подготовлена по рекомендациям нефролога Владимира Новакивского.



Как сообщал УНН, по словам нефролога от болезней, связанных с почками, страдает более 10% населения мира.