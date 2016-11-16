Майже 4 млн грн виділили на пересипку сміттєзвалища у Підгірцях
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Для виконання укриття частини території полігону твердих побутових відходів № 5 із резервного фонду бюджету Києва виділять 3,8 млн гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Йдеться про пересипку 9 га карти полігону до кінця поточного року.
“До кінця року ми повинні виконати пересипку частини полігону суглинком (ґрунтом із частиною глини й піску) та укріплення схилу об’єкту. Роботи на об’єкті виконуватимуться з ретельною підготовкою та з максимальним врахуванням техніки безпеки, адже схили об’єкту досить небезпечні, крім того в тілі полігону працює система дегазації. Паралельно протягом поточного місяця ми забезпечимо дослідження ґрунту та води в населених пунктах, розташованих навколо полігону”, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Він також зауважив, що серед першочергових робіт на полігоні стане повноцінне відновлення утилізації фільтрату.
“Місто спільно з науковцями зараз вивчає різні варіанти утилізації фільтрату або переробки фільтрату та його концентрату. Нам презентували технологію, яка дозволяє із фільтрату та золи виробляти будматеріали. Це як один із реальних варіантів, але скрупульозно вивчаємо усі можливі технології. У перспективі ми плануємо закрити 5-й полігон, виконавши його рекультивацію”, — зауважив П.Пантелеєв.