Почти 4 млн грн выделили на пересыпку свалки в Подгорцах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Для выполнения укрытия части территории полигона твердых бытовых отходов № 5 из резервного фонда бюджета Киева выделят 3,8 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Речь идет о пересыпке 9 га карты полигона до конца текущего года.
"До конца года мы должны выполнить пересыпку части полигона суглинком (почвой с частью глины и песка) и укрепления склона объекта. Работы на объекте будут выполняться с тщательной подготовкой и с максимальным учетом техники безопасности, ведь склоны объекта достаточно опасны, кроме того в теле полигона работает система дегазации. Параллельно в течение текущего месяца мы обеспечим исследование почвы и воды в населенных пунктах, расположенных вокруг полигона", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он также отметил, что среди первоочередных работ на полигоне станет полноценное восстановление утилизации фильтрата.
"Город совместно с учеными сейчас изучает различные варианты утилизации фильтрата или переработки фильтрата и его концентрата. Нам представили технологию, которая позволяет из фильтрата и золы производить стройматериалы. Это как один из реальных вариантов, но скрупулезно изучаем все возможные технологии. В перспективе мы планируем закрыть 5-й полигон, выполнив его рекультивацию", - отметил П.Пантелеев.