Майже 20 вишів з окупованих територій отримали статус переміщених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вісімнадцять переміщених з тимчасово окупованих територій вищих навчальних закладів отримали статус переміщених. Про це народний депутат Максим Єфімов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні Верховна Рада прийняла більш ніж значиме рішення — 266 депутатів підтримали своїм голосуванням 18 вищих навчальних закладів, які були переміщені з тимчасово окупованих територій на підконтрольні території України. Прийнятий законопроект №4718 ставить переселені вузи в рівні умови з іншими українськими вищими навчальними закладами, дасть можливість їм розвиватися і навчати тисячі студентів по всій країні”, — зазначив М.Єфімов.
Цей законопроект передбачає законодавче закріплення статусу переміщених вищих навчальних закладів.
За словами нардепа, такий законопроект допоможе вирішити такі проблеми, як питання матеріально-технічної бази, забезпечення гуртожитками і житлом педпрацівників і розселення студентів, надання соціально-економічних пільг, перегляд нормативно-правових документів щодо спрощення системи звітності, процедури ліцензування та акредитації переміщених навчальних закладів і так далі.