Почти 20 вузов из оккупированных территорий получили статус перемещенных

"Сегодня Верховная Рада приняла более значимое решение - 266 депутатов поддержали своим голосованием 18 высших учебных заведений, которые были перемещены с временно оккупированных территорий на подконтрольные территории Украины. Принятый законопроект №4718 ставит переселенные вузы в равные условия с другими украинскими высшими учебными заведениями, что даст возможность им развиваться и учить тысячи студентов по всей стране", - отметил М.Ефимов.

Этот законопроект предусматривает законодательное закрепление статуса перемещенных высших учебных заведений.

По словам нардепа, такой законопроект поможет решить такие проблемы, как вопросы материально-технической базы, обеспечение общежитиями и жильем работников и расселения студентов, предоставление социально-экономических льгот, пересмотр нормативно-правовых документов по упрощению системы отчетности, процедуры лицензирования и аккредитации перемещенных учебных заведений и так далее.