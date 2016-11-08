Майже 20 тис. грн поцупили злодії з церкви на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Злодії обікрали Свято-Троїцький храм у селі Тараканів Дубенського району. Невідомі пошкодили бокові двері та витягли із сейфу 20 тис. грн, повідомила УНН інспектор Дубенського відділу поліції Олеся Бондарець.
Водночас злодії спробували проникнути в Свято-Троїцький храм села Привільне того ж району. Однак їх злякала сигналізація.
Працівники охоронної фірми прибули через 5 хвилин, але крадії втекли.
Нагадаємо, 30 жовтня чотири спроби проникнути до храмів зафіксовано правоохоронцями на Рівненщині.