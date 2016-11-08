Почти 20 тыс. грн украли воры из церкви в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Воры обокрали Свято-Троицкий храм в селе Тараканив Дубенского района. Неизвестные повредили боковую дверь и вытащили из сейфа 20 тыс. грн, сообщила УНН инспектор Дубенского отдела полиции Олеся Бондарец.
В то же время воры попытались проникнуть в Свято-Троицкий храм села Привольное того же района. Однако их испугала сигнализация.
Работники охранной фирмы прибыли через 5 минут, но воры скрылись.
Напомним, 30 октября четыре попытки проникнуть в храмы зафиксировано правоохранителями Ровенской области.