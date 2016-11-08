Почти 20 тыс. грн украли воры из церкви в Ровенской области

В то же время воры попытались проникнуть в Свято-Троицкий храм села Привольное того же района. Однако их испугала сигнализация.

Работники охранной фирмы прибыли через 5 минут, но воры скрылись.

Напомним, 30 октября четыре попытки проникнуть в храмы зафиксировано правоохранителями Ровенской области.