Майже 170 тисяч добровольців заключили контракти з ЗСУ від початку війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В період з 2014 по 2018 роки майже 170 000 чоловік добровільно заключили контракти зі Збройними Силами України. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко, передає УНН.
“Під час мобілізації понад 40 000 громадян добровільно виявили бажання служити у Збройних Силах України.
В період з 2014 по 2018 роки майже 170 000 чоловік добровільно заключили контракти зі Збройними Силами”, — написав Муженко.
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Як повідомляв УНН, понад півтори сотні бійців батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького відзначені державними нагородами.
Нагадаємо, за п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок.