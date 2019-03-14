Почти 170 тысяч добровольцев заключили контракты с ВСУ с начала войны в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В период с 2014 по 2018годы почти 170 тысяч человек добровольно заключили контракты с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, передает УНН.
"Во время мобилизации более 40 тысяч граждан добровольно изъявившие желание служить в Вооруженных Силах Украины.
В период с 2014 по 2018 годы почти 170 тысяч человек добровольно заключили контракты с Вооруженными Силами", - написал Муженко.
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Как сообщал УНН, более полутора сотен бойцов батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого отмечены государственными наградами.
Напомним, за пять лет войны в Донбассе погибли шесть военнослужащих-женщин.