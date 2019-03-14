Україна відзначає День добровольця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День добровольця, повідомляє УНН.
Свято було започаткувано 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.
За відповідну постанову № 4261 "Про встановлення Дня українського добровольця" на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.
Як повідомляв УНН, десятки тисяч справ, які були порушені проти добровольців, які воюють за Україну, були закриті за рішенням Генерального прокурора.
Довідка УНН: День українського добровольця - свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Батальон на початку квітня 2014 р. передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2".