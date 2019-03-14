Украина отмечает День добровольца

Праздник был установлен 17 января 2017 Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействию дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

За соответствующее постановление № 4261 "Об установлении Дня украинского добровольца" на пленарном заседании украинского парламента проголосовал 231 народный депутат.

Как сообщал УНН, десятки тысяч дел, которые были возбуждены против добровольцев, которые воюют за Украину, были закрыты по решению Генерального прокурора.

Справка УНН: День украинского добровольца - праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона. Батальон в начале апреля 2014 г. передислоцировался в Днепропетровскую область и получил название "Днепр-2".